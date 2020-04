Un perro de raza corgi se ha robado el corazón de miles de personas en las redes sociales, sobre todo en YouTube, luego de que apareciera un video viral donde lo vemos teniendo una peculiar reacción cuando su dueña deja de acariciarlo. La grabación se volvió tendencia en Estados Unidos, México, España, entre otros países.

ViralHog, el canal de YouTube que subió el curioso video, reveló que las imágenes fueron grabadas por una mujer que vive con su perro en West Bridgewater, un pueblo ubicado en el condado de Plymouth en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos.

Según la descripción del viral, publicado en YouTube el pasado 1 de abril, el perro de raza corgi galés de Pembroke se llama ‘Loocey’ y tiene 6 años. Según palabras de su dueña es ‘un demonio’ que adora ser el centro de atención.

“Loocey es un demonio para la atención. Si escucha a alguien ponerse cómodo en el sofá, correrá para sentarse junto a él y rogará para que lo acaricien. Si te detienes, él te recordará que merece todo el amor y te pedirá que sigas adelante”, señaló la mujer del perro.

Las imágenes publicadas en YouTube cautivaron a miles de personas en las redes sociales, sobre todo a aquellas que son amantes de los animales y que tienen perros como mascotas. Ellos dijeron sentirse identificados al ver las ocurrencias de este simpático corgi galés de Pembroke.

“Mi perro es igual de engreído”, “que lindo can, me gustaría tener uno igual”, “con esa mirada no puedes decirle que no”, estos son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube realizaron en este video viral que es un éxito en las redes sociales.