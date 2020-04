Joven usa pollo entero como carnada y pesca enorme criatura marina [VIDEO]

Un video viral publicado en YouTube ha generado controversia en las redes sociales debido a que muestra el momento exacto en que un joven utiliza un pollo entero como carnada para atrapar una gigantesca criatura marina. Las imágenes se volvieron tendencia en México, España, Estados Unidos, entre otros países, y provocaron todo tipo de comentarios.

El material audiovisual, publicado por el canal de YouTube ‘Catch Em All Fishing’, nos muestra a un joven colocando un pollo entero en su caña de pescar. El hombre introduce la carnada en el mar y espera varios minutos a que su presa muerda el anzuelo.

Como podrás apreciar en el video, que tiene 29 000 000 de reproducciones en YouTube, ningún pez mordía el anzuelo; sin embargo, luego de unos minutos la caña de pescar empezó a moverse. El joven había capturado un animal marino de gran tamaño.

Luego de examinarlo, el autor del video de YouTube decidió quitarle el anzuelo de la boca y devolverlo al mar, un gesto que fue aplaudido por miles de cibernautas en las redes sociales; sin embargo, eso no impidió que tuviera muchas críticas.

Algunos cibernautas en YouTube consideran que pescar por diversión es bastante cruel, mientras que otros felicitaron al youtuber estadounidense por haber mostrado las maravillas que habitan en lo más profundo del océano.

“Lo bueno es que devolvió el pez al océano”, “Siempre me sorprende la cantidad de animales marinos que no conocemos”, “Creo que solo se debe pescar por necesidad, mas no por diversión”, son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube hicieron en este video viral.