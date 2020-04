Un reciente video de Facebook se ha vuelto viral en pocos minutos, puesto que en dichas imágenes se reveló la tierna escena que logró registrar una madre tras volver a casa del supermercado. La joven había ido a realizar algunas compras de último minuto para los días de cuarentena que debía cumplir en su vivienda y al no tener con quién dejar a sus bebés, le ‘pidió’ a su mascota que los vigile muy de cerca.

Al regresar a su hogar escuchó unos ruidos extraños y al entrar a su habitación pudo ser testigo de la más increíble escena. Los bebés se encontraban jugando tranquilamente, mientras que su fiel mascota dormía a su lado para asegurarse que todo iba a estar bien. Las imágenes de este curioso momento fueron compartidas en Facebook y se volvieron virales en países como México, España y Estados Unidos.

La escena dejó cautivados a miles de usuarios de Facebook, quienes no pudieron evitar sentirse emocionados al ver cómo el perro se aseguró de poder tener muy de cerca a los pequeños y así estar alerta por si algún extraño aparecía en su habitación.

La madre de los gemelos no pudo evitar sacar su smartphone y registrar lo que los menores hacían mientras ella no estaba. Sin embargo, esto no es todo, ya que uno de los pequeños se percató que la mujer había llegado y decidió hacerle un gesto para se aleje de ellos y pueda dejar descansar a su mascota, la cual reposaba a su lado.

El video viral fue compartido en el portal RM Videos de Facebook y en solo algunas horas ha logrado superar las 50 000 vistas y obtener miles de comentarios. Allí se llena de halagos al curioso can, el cual se quedó dormido al lado de los hijos de su dueña, para así poder cuidarlos en todo momento.

¿Quieres ver la emotiva escena de la que todo el mundo habla en Facebook? Revisa el video ubicado en la parte central de esta publicación. Te aseguramos que quedarás emocionado al verlo jugar junto a su querida mascota.