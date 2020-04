Una joven influencer se ha hecho viral en Facebook y YouTube durante las últimas horas, luego de que difundiera un video en el que se le ve realizando un singular tutorial de belleza para brindar ‘tips’ sobre cómo ocultar el acné con maquillaje.

La peculiar grabación no tardó en hacerse tendencia en las redes, no solo por el impactante cambio de apariencia que muestra la muchacha luego de haberse echado maquillaje al rostro, sino porque varios internautas señalaron que el resultado era, en realidad, un filtro de belleza, y no un verdadero cambio de look.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa a la joven con la cara recién lavada, por lo que deja ver que tiene un problema de acné que, según explica en la grabación, puede hacerlo completamente invisible con la ayuda de solo tres productos de maquillaje.

Después de unos segundos, aparece tapando el acné que tiene en el rostro con ayuda de corrector y una brocha, para luego mostrar instantáneamente el resultado final de su proceso de maquillaje, en el que se muestra como si fuera otra persona.

Como se ve en el clip viral de Facebook, la mujer no llega a mostrar por completo su tutorial para borrar el acné con maquillaje y, en cuestión de segundos, muestra un radical cambio de look con el que no solo se le ve maquillada y con el rostro luminoso sin ninguna imperfección, sino que también aparece con un cabello diferente, que muchos señalaron se debía a un filtro de belleza.

Mira el video viral:

El impresionante resultado del tutorial generó diversas reacciones entre los usuarios de Facebook y YouTube, quienes señalaron haberse dado cuenta que el cambio de look de la joven era simplemente resultado de un filtro que había usado.