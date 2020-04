Jefa aparece como una papa al activar filtro durante videoconferencia de trabajo [FOTOS]

El teletrabajo, la nueva forma de laborar que han adoptado varias empresas debido a la crisis del COVID-19, ha dejado diversas situaciones hilarantes que se han hecho virales en las redes durante las últimas horas. Así lo demuestra una imagen que ha desatado múltiples reacciones en Facebook, Twitter y otras plataformas, y que tiene como protagonista a Lizet Ocampo, directiva de la empresa People For The American Way.

La trabajadora estaba dando una videoconferencia online con sus colegas, cuando, por error, activó un gracioso filtro que la convirtió en una patata, y no pudo cambiarlo, por lo que apareció como el tubérculo durante toda la reunión virtual.

El peculiar momento quedó registrado por una de las empleadas que participaba de la conferencia, al capturar la imagen de la mujer convertida en una papa a través de la pantalla de su computadora.

“Mi jefa se convirtió en una patata en la reunión de nuestros equipos de Microsoft y no pudo encontrar la manera de desactivar la configuración, por lo que estuvo así toda la reunión”, escribió la compañera de la mujer protagonista del viral en la foto que compartió en su cuenta de Twitter, y que no tardó en viralizarse en Facebook.

La hilarante imagen de la mujer convertida en una papa causó furor en las redes. Tanto así, que la propia jefa y protagonista del viral también compartió la imagen en sus redes, tomando el asunto con humor. “Soy una jefa patata”, escribió la mujer en la foto.

