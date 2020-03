Joven trata de darle besos a su perro, pero este reacciona de forma furiosa y lo ataca [VIDEO]

No te lo querrás perder. Mediante la popular plataforma TikTok se dio a conocer un nuevo video viral que ha robado más de una carcajada a los usuarios en las redes sociales. Las imágenes lograron capturar el preciso instante en que un joven muy emocionado se acerca a su pequeño chihuahua, sin imaginar que este reaccionaría de manera agresiva.

Miles de cibernautas quedaron boquiabiertos con el clip y lo compartieron en múltiples ocasiones, logrando sumar más de 4 millones de reproducciones en 6 días. Asimismo, logró sobrepasar los 70 000 ‘me gusta’ en TikTok, por lo que ahora es viral en países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya viste el material audiovisual? Aquí lo compartimos contigo.

El video fue publicado originalmente por el usuario Bruno Oliveira en TikTok; sin embargo, las imágenes fueron tan populares que también fueron compartidas en Twitter y Facebook. Estas fueron captadas por el mismo Bruno, quien no se imaginaba la agresiva reacción que su pequeño perro tendría.

“Estamos pasando la cuarentena juntos, hay mucho amor y cariño”, fue lo que dijo el joven y procedió a acercarse a su chihuahua para darle un beso. El can, abrumado, respondió agresivamente en contra de su dueño y lo atacó con la finalidad de alejarlo.

El joven quedó perplejo frente a la actitud de su mascota, por lo que intentó acercarse de nuevo a él para darle otro beso. La reacción de la mascota no cambió, y logró morder el rostro de su dueño.

“Está realmente enojado”, “yo no me acercaría a él”, “pobre, se encuentra bajo mucho estrés”, estos fueron algunos de los comentarios dejados en el video viral. Aquí lo compartimos contigo, y no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para ver más sobre este gracioso incidente.