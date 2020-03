A través de Facebook se hizo viral la tierna historia de una abuela, quien se disfrazó de sapo para darle una sorpresa a su hija y a sus nietos en plena cuarentena. La mujer les llevó alimentos hasta la puerta de su vivienda con el enorme disfraz encima. Este hecho conmovió a miles de usuarios, por lo que las imágenes se volvieron tendencia rápidamente.

La usuaria de Facebook Adriana Arvizu, hija de la mujer protagonista del hecho, fue la encargada de compartir la historia en esta red social. En la publicación que se hizo viral. Arvizu colocó unas fotografías de su madre y lo que les había llevado, junto a un texto de agradecimiento.

“Hemos estado encerrados literalmente aquí y no había visto a mi mamá en días. Mi mamá no quería venir porque los niños se iban a encariñar y no la iban a dejar ir, entonces de repente llegó un hermoso sapo/abuela a dejarles un detallito y a verlos, aunque sea 5 minutos, aunque ellos no supieran que era ella”, escribió la mujer en el post.

Ante la rápida expansión del coronavirus en diversas partes del mundo, la mayoría de países han decretado cuarentena o aislamiento social obligatorio. Sin embargo, esta abuela decidió romper las reglas para ir a ver a su familia. Según detallan medio locales, el hecho ocurrió en la ciudad de Juárez, Nuevo León, en México.

En las fotografías que se hicieron virales en Facebook se puede ver a la mujer con el traje puesto mientras está apoyada en las rejas de la vivienda de sus nietos. Además, se aprecia que lleva un enorme bolso. En la otra imagen se revela que el contenido del paquete eran alimentos.

Esta peculiar historia dividió las redes, pues algunos defendieron a la abuela y dijeron que era un bonito gesto, mientras otro señalaron que era una persona irresponsable por salir a la calle en mitad de la cuarentena.