Hombre entrena a su perro para que no le dé la pata a nadie y así evite el coronavirus [VIDEO]

Un video compartido en TikTok se ha vuelto viral y ha enternecido a miles de usuarios, pues muestra el momento exacto en que un hombre le da instrucciones específicas a su perro para que no dé la pata y no se deje tocar por nadie para evitar el coronavirus. La curiosa grabación se hizo tendencia rápidamente en diversas redes sociales.

A diario se puede ver en TikTok, y otras plataformas de Internet, miles de videos que tienen como protagonistas a animales, en todo tipo de situaciones. Algunos de estos momentos se caracterizan por ser curiosos, conmovedores y otras sumamente divertidos, tal y como el de esta ocasión. Sigue leyendo para que te enteres de todo.

Ante la rápida expansión del coronavirus en diversas partes del mundo, la mayoría de gobiernos ha decretado cuarentena o aislamiento social obligatorio. Por tal motivo las redes sociales se han convertido en un gran método para pasar el tiempo en casa, y así lo muestra este hombre, quien protagonizó un divertido momento con su mascota.

En el video que se hizo viral en TikTok se puede ver cómo el sujeto le habla a su perro y le dice que le va a dar instrucciones para evitar el coronavirus. “Que no se te acerquen y que no te agarren la patita. No te pueden tocar porque sino se te pega el coronavirus”, le dice el hombre a su mascota, mientras esta escucha atenta.

Mira el video viral

Tan solo un instante después de haber dicho esto, él intenta agarrar la pata del perro y este lo evita a toda costa alejándose y lanzando unos ladridos.

Este divertido clip se hizo viral y obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de usuarios. La mayoría de ellos resaltaron lo divertido que fue el video, mientras otros destacaron la inteligencia del perro.