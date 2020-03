Un intrépido gato ha desatado más de una carcajada en Facebook y YouTube, luego de que se difundiera un video que muestra el peculiar comportamiento que adoptó cuando halló el celular de su dueño sobre la cama.

El gracioso episodio quedó registrado en una grabación que ha llamado la atención de miles de internautas en las redes, al mostrar la reacción del felino tras ver en la pantalla del equipo las imágenes del videojuego que su dueño había dejado activado.

En la singular grabación, que ya tiene cientos de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa al felino sobre la cama, arañando fuertemente el celular de su dueño para tratar de capturar al pez que aparece en la pantalla.

No obstante, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el desesperado comportamiento del gato al ver que no podía atrapar su objetivo. Tanto así, que mueve el celular e incluso jala las sábanas de la cama al verse “frustrado” por no poder tener al pez de la imagen entre sus garras.

“Jugando con Pop y se puso ansioso por pescar”, se lee en la descripción del video que fue compartido por ViralHog en su canal de YouTube, y que no tardó en hacerse tendencia en Facebook y otras redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes compartieron las imágenes comparando la peculiar conducta del gato con la de sus mascotas.

Mira el video viral:

“Los animales suelen imitar el comportamiento de sus amos, son muy inteligentes. Tanto así que llegan a manejar este tipo de aparatos tecnológicos”, escribió uno de los internautas luego de ver el video viral.