Querrás verlo. Mediante la popular plataforma de YouTube se dio a conocer un nuevo video viral que ha enternecido a miles de usuarios en las redes sociales. Las imágenes muestran el comportamiento engreído de un pequeño gato para llamar la atención de su dueña, quien le estaba sirviendo su comida.

Miles de cibernautas quedaron conmovidos por las imágenes y las compartieron en múltiples ocasiones, logrando sumar más de 500 000 reproducciones en solo 4 días. Asimismo, sobrepasó los 37 000 ‘me gusta’ en YouTube, por lo que ahora es tendencia en países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya viste el material audiovisual? Aquí lo compartimos contigo.

El video fue publicado originalmente por el usuario @vodka_kitten en su perfil privado de Instagram; sin embargo, la reconocida página 9GAG también compartió el video en Twitter, plataforma en la cual alcanzó a miles de usuarios, por lo que después llegó a YouTube.

El material audiovisual pone en evidencia la forma de actuar de un pequeño felino a la hora de comer. El gato no deja de maullar como forma de reclamo, hasta que finalmente su dueña baja su plato de comida. Asimismo, durante unos segundos se puede visualizar al pequeño perpetuando una intrépida maniobra para alcanzar su almuerzo.

Hábilmente, el gato bebé trepa por la pierna de su dueña hasta alcanzar la mesa; sin embargo, al no poder sujetarse bien, cae al piso. Esto no lo detiene y sigue pidiendo ‘a gritos’ su merienda. Aquí te compartimos el viral de YouTube, y no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para saber más.