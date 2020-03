Miles de usuarios de YouTube han carcajeado al ver el divertido blooper que protagonizó una chica de Filipinas cuando hacía una transmisión en vivo. La joven quería demostrar sus dotes para el baile, sin imaginar que su gato aparecería para arruinarlo en segundos. Este video viral ha causado gran sensación en países como México, Estados Unidos y España.

En los primeros segundos del video viral de YouTube se puede apreciar el momento en que la muchacha realiza una coreografía para sus seguidores, mientras que su gato la observa con atención.

Ella jamás imaginó que se convertiría en la protagonista de un ocurrente blooper tras la aparición de su mascota. ¿Qué ocurrió? El animal se acercó a su dueña y terminó arañándole el rostro, escena que sorprendió a los usuarios de YouTube, quienes miraban con atención la transmisión en vivo.

“Estaba aburrida, así que bailé para YouTube. No esperaba que mi gato me golpeara. A mi mascota le gusta que lo acaricie en la cabeza, pero lo ignoré, así que me golpeó para llamar mi atención”, mencionó a la joven en la publicación que hizo en sus redes sociales.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que un gato trolea a su dueña. La reciente publicación hizo reír a miles de usuarios del canal ViralHog, donde se compartió el video viral.

Si quieres ver el divertido momento en que la chica termina haciendo el ridículo al bailar la lado de su gato, te invitamos a revisar nuestra galería de fotos. Recuerda que, para ver las imágenes, lo único que debes hacer es deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.