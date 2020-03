Madre usa disfraz de unicornio para ir al supermercado y llama la atención de su hijo [VIDEO]

Un curioso video de Facebook ha generado las risas de miles de usuarios, puesto que en dichas imágenes se reveló el ‘secreto’ que descubrió un joven sobre su madre, quien había estado yendo a comprar al supermercado de la forma más insólita posible.

Si bien en época de cuarentena por el avance del COVID-19 las personas suelen usar mascarillas y algunos dispositivos para evitar el contagio de este virus letal, una mujer decidió ir mucho más allá y se disfrazó de unicornio para así poder hacer sus compras de forma ‘segura’.

Su hijo la descubrió con este peculiar atuendo y al compartir el video en Facebook se generó todo tipo de reacciones, logrando que estas imágenes se vuelvan virales. ¿Qué pasó exactamente? Aquí todo al respecto.

Miles de usuarios de Facebook no han podido evitar reír a carcajadas luego de visualizar el curioso video en el que una madre de familia se luce sonriendo y comprando en un supermercado disfrazada como un unicornio. El muchacho quien compartió este video en dicha red social afirmó que había ido por su lado a comprar en una tienda comercial cerca a su vivienda y al hacerlo quedó impresionado, ya que ‘pilló’ a su madre dentro de dicha peculiar indumentaria.

El video con este bochornoso momento fue compartido en Facebook y se volvió viral en pocos minutos, no solo por el particular disfraz que llevaba la mujer, sino también por la actitud que tuvo la mujer al ser descubierta con dicha indumentaria. Como podrás apreciar en las imágenes compartidas en la parte superior, la madre no perdió la alegría y se dispuso a ‘modelar’ mientras recorría dicho lugar comercial.

¿Quieres saber cuál fue su reacción al ser descubierta por su hijo en esta vergonzoso momento? Revisa la galería ubicada en la parte superior. Te aseguramos que no podrás contener la risa al ver a esta mujer desfilando con dicho enorme disfraz.