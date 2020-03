Joven se cansa de que su gato lo lama, hace lo mismo y felino tiene graciosa reacción [VIDEO]

Un video viral publicado en YouTube está causando sensación en las redes sociales, especialmente entre los amantes de los animales, ya que muestra la graciosa reacción de un gato cuando su dueño intentó lamerlo. Las imágenes fueron grabadas en Estados Unidos y se volvieron tendencia en México, España, entre otras partes del mundo.

Colton Carlyle, el autor del video de YouTube, es un joven que vive en Estados Unidos con su gata de nombre ‘Cleo’. La felina tiene la costumbre de lamer el rostro de su dueño; sin embargo, no le gusta que hagan lo mismo con ella.

De acuerdo a expertos, los gatos son animales muy limpios que suelen eliminar la suciedad de su pelaje lamiéndose. Otra razón por la que los felinos suelen lamer a sus dueños es porque se han ganado su confianza, aunque también podría ser por estrés.

El material audiovisual, que tiene más de 127 000 reproducciones en YouTube, muestra la ‘venganza’ que el joven tuvo con su gata que no estaba contenta con tener la lengua de su dueño en su pelaje y tuvo una reacción muy cómica.

“El nombre de mi gata es Cleo. No, mi aliento no huele. Ella es muy consciente de que estoy a punto de lamerla y no le gusta. Lo hago todo el tiempo”, escribió el autor del video que fue publicado hace algunas semanas en YouTube.

“Mi gato tiene la misma costumbre”. “Así son algunos mininos, odian que los laman o besen”. “Qué adorable gatita, me gustaría tener una igual”, son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube hicieron en este video viral.