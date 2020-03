En Facebook fue compartido un video viral que ha puesto de pelos de punta a varios usuarios, debido a que muestra la inesperada reacción que tuvo un roedor para escapar de una familia y su gato. El felino había atrapado al pequeño animal y luego fue obligado a expulsarlo dentro de un recipiente por orden de su dueña. La mujer nunca imaginó lo que haría el ratón al verse rodeado.

El clip se volvió tendencia rápidamente alcanzado a miles de usuarios en los países de México, España y Estados Unidos.

Durante cientos de años, los gatos han sido de gran ayuda para el humano a fin de evitar enfermedades causados por ratas y ratones. Ahora, se han vuelto más nuestros amigos que nuestros aliados; sin embargo, estos animales aún no han perdido su instinto de caza.

Un ejemplo de ello fue un video compartido por una mujer, quien pudo captar cómo su gato atrapó a un pequeño roedor. Antes de que el ratón tenga un triste final, la señora se apiadó y le exigió a su mascota que lo escupiera.

Como se observa en el clip viral de Facebook, la mujer toma al gato y hace que expulse al animal dentro de un recipiente de plástico.

La señora, que estaba junto a sus hijas, se acercó para mirar el aspecto del ratón, pero en ese instante el animal salta y sale del envase, dejando aterrados a todos.

El clip de Facebook ha sido visto por más de un millón de usuarios y cuenta con más de 200 000 likes.

Joven baña a su gato por primera vez y felino tiene particular reacción al tocar el agua

No pararás de reírte. Un video viral de Facebook ha hecho que miles de usuarios no paren de reír, pues se aprecia la insólita reacción de un travieso gato cuando su dueña intentaba bañarlo. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes y el suceso no tardó en volverse tendencia en los países de México, España y Estados Unidos.

Los gatos son conocidos por su independencia, agilidad y sobre todo por su gran odio al agua. Los científicos aseguran a que esto último se debe a que no han evolucionado para estar en contacto por mucho tiempo con esta sustancia. Aquí te dejamos el video que se volvió tendencia en Facebook y otras redes sociales