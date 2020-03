Ante la medida de cuarentena obligatoria que se ha establecido en varios países para frenar la crisis del COVID – 19, muchas personas deben cumplir con el famoso teletrabajo o trabajo a distancia, que permite trabajar desde la casa. No obstante, pese a estar en la comodidad del hogar, siempre surgen algunos inconvenientes durante la jornada, como lo que le pasó a una joven de México que se ha hecho viral en TikTok, Facebook y otras redes.

La graciosa escena protagonizada por la joven quedó registrada en un video, mientras hacía una videollamada con sus compañeros de trabajo para acordar detalles de la jornada laboral.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en TikTok y Facebook, se observa a la joven protagonista del clip frente a su computadora, exponiendo algunos detalles del trabajo que se debe realizar, cuando su esposo aparece de forma intempestiva y sin pantalones para preguntarle algo.

Como se ve en la grabación viral de TikTok, la joven se da cuenta de la bochornosa presencia de su pareja detrás de ella, y le hace una seña con la mano para que salga de escena, por lo que al hombre no le queda otra más que salir corriendo.

Pero ahí no queda todo. Como se ve en el divertido clip, al salir rápidamente buscando esconderse tras la bochornosa escena que acababa de protagonizar, el hombre no se da cuenta y se choca contra otra puerta, protagonizando una graciosa caída que termina por avergonzar a la joven, quien, pese a continuar la videollamada como si no pasara nada, solo atina a agachar la cabeza y pedir perdón.

Mira el video viral:

Las imágenes del hilarante episodio no tardaron en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de TikTok y Facebook, quienes no tardaron en compartir el video en sus redes, etiquetando a personas y comparando su situación con la de la joven protagonista del clip.