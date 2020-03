Un video publicado en Facebook se ha vuelto viral y ha sorprendido a miles de internautas, pues muestra el momento en que un hombre sale de su balcón con un megáfono para gritarle a las personas que no respetan la cuarentena obligatoria. El clip se hizo tendencia en redes sociales, generando que miles de usuarios elogien el acto de este hombre.

Ante la rápida propagación del coronavirus, la mayoría de gobiernos de diversos países han declarado aislamiento social obligatorio para sus ciudadanos, por lo que solo deben estar en la calle personas que vayan a adquirir productos de primera necesidad o quienes tengan un trabajo fundamental, como los médicos, policías, y periodistas.

Pese a esto, hay personas que no acatan estas normas; por tal motivo un hombre no soportó más esto y decidió salir al balcón de su casa con un megáfono y gritarles a todas las personas que estaban en las calles y no cumplían con la cuarentena. Sus vecinos decidieron grabar esta escena para luego compartirla en Facebook y otras plataformas de internet.

En el corto video que se hizo viral se puede ver cómo el sujeto ve a alguien pasando en una motocicleta por la calle y rápidamente se dirige a él: “Moto en la calle Ayacucho, antes de llegar a Guido, lo estamos controlando”.

Mira el video viral de Facebook

Al ver esto, la vecina que estaba captando todo el momento con su celular no pudo evitar reírse por la ocurrencia del hombre, mientras él seguía observando las calles de su barrio para observar si alguien más incumplía con las reglas.

Este clip se hizo viral en Facebook y obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas generando todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de usuarios. La mayoría de ellos elogiaron la actitud del hombre y criticaron a las personas que no acatan con la cuarentena dictada por los gobiernos.