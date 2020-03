Un perro se ha ganado la admiración de miles de internautas en YouTube y Facebook, luego de que se difundiera un video que muestra su peculiar conducta cuando su dueña le hace algunas preguntas sobre la situación de cuarentena ante el COVID-19.

El curioso episodio quedó registrado en video por la dueña del can, quien no dudó en compartirlo a través de sus redes para mostrar a los internautas la importancia de quedarse en casa durante la cuarentena establecida en varios países del mundo para evitar la propagación del coronavirus.

En las imágenes, que ya tienen más de 21 000 reproducciones en Facebook y YouTube, se observa el preciso momento en que la autora del clip le hace preguntas sencillas a su perro, de nombre Mollete, acerca de la pandemia y de las medidas que se han establecido a causa de esta. Este le responde asintiendo y negando con la cabeza.

“¿Tú sabes que no podemos salir a la calle?”, “¿que no podemos salir al parque?”, “los paseos que hacemos deben ser cortitos, ¿verdad?”, son algunas de las interrogantes que la mujer le hace a su mascota sentada frente a ella. El can le responde con un movimiento de la cabeza, dando a entender que ha ‘comprendido’ el hecho de tener que quedarse en casa por el coronavirus.

Mira el video viral:

“Mollete tiene muy clara la situación que estamos viviendo”, se lee en la descripción del video, que fue compartido por la página de Facebook El rellano. El clip no ha tardado en hacerse viral en YouTube y otras redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas.