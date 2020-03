Un video publicado en YouTube está causando sensación en las redes sociales, especialmente en México, España y Estados Unidos, debido a que muestra el momento exacto en que un perro ‘salva’ de la aspiradora a su 'amigo’, un gato que no quería pararse del suelo.

ViralHog, el canal de YouTube que publicó el video, reveló que las imágenes fueron grabadas por una mujer que vive en la ciudad de Lyubertsy, situada en las afueras de Moscú, Rusia. Ella tiene como mascotas a un perro y un gato que son mejores amigos.

De acuerdo a la publicación, el perro le tiene pánico a la aspiradora, así que suele escapar cuando su dueña la enciende para limpiar la casa. El gato, por su parte, es indiferente a este artefacto, como puede verse en el video que causa sensación en YouTube.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen miles de reproducciones en YouTube, la mujer comenzó a limpiar su sala con la aspiradora y notó que su gato no quería moverse del piso. Para que se quite, ella decidió ‘aspirarlo’ y se sorprendió al ver que no se movía.

El perro fue testigo del hecho y, aunque estaba muy asustado por la aspiradora, corrió rápidamente donde estaba el gato y lo ‘rescató’, ya que pensó que estaba sufriendo. La escena hizo reír a la dueña de ambos animales, que no dudó en publicar el video en YouTube.

El material audiovisual publicado por ViralHog en YouTube hizo reír a miles de cibernautas en las redes sociales, especialmente aquellos que son amantes de los animales y que tienen gatos en su casa. ¿Tus mascotas se comportan igual?