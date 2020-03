Morirás de risa. Miles de cibernautas en Facebook no han parado de reír, después de ver una serie de imágenes que muestran a un simpático perro de raza rottweiler. El can sabe lo importante que es el pan en su hogar y no quiere que nadie se acerque. Esta actitud provocó la risa de mucha gente en las redes sociales, sobre todo en México, España, Estados Unidos. ¿Viste las fotos? Aquí te las dejamos.

Un perro de raza rottweiler se ha vuelto ‘famoso’ en y en otras redes sociales, debido a que se ha convertido en el ‘guardián de la comida’ en su hogar. El sabueso tiene la costumbre de cuidar el pan de su casa y no deja que nadie se acerque, hecho que ha provocado la risa de miles de cibernautas en México, España, Estados Unidos, entre otros países.

Según detalla Upsocl, la simpática rottweiler se llama ‘Jakey’ y vive con su dueña Katrina Frank en una granja en Estados Unidos. Desde hace varios años, la perra tiene la costumbre de cuidar el pan de su casa y entregarlo solo si es necesario.

“Ella piensa que es lo más importante para nosotros porque lo usamos muy a menudo. Todos creían que en realidad escondía el pan porque le gustaba, pero lo cierto es que era por su rol de guardián”, sostuvo la dueña de ‘Jakey’, la perrita más famosa de Facebook.

De acuerdo a la publicación, que tiene cientos de ‘Me gusta’ en Facebook, ‘Jakey’ tiene un gran olfato que le permite saber donde se encuentra el pan o cualquier producto recién horneado. No importa si está envuelto en plástico, ella lo encontrará.

“Tenemos una caja de pan, así que nos gusta saltar y sacarla de allí. Si lo dejo en la despensa, empuja la puerta y la saca. Lo puse en el refrigerador antes y tiene la puerta abierta para llegar a él”, añadió la mujer que tiene a ‘Jakey’ desde que era una cachorra.

Si deseas ver las imágenes de Facebook que muestran a ‘Jakey’ en su rol de ‘guardiana del pan’, entonces no dudes en revisar nuestra galería de fotos. Solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda. No puedes perdértelas.

