Perro ‘llora’ al ver que su parque favorito está cerrado debido al coronavirus [VIDEO]

Un perro ha tocado el corazón de miles de personas en Facebook, luego de que apareciera en un video viral ‘llorando’ porque su parque favorito está cerrado debido al coronavirus. Las imágenes fueron grabadas en España y gracias a las redes sociales se volvieron tendencia en otros países del mundo como México y Estados Unidos.

El dueño del perro sacó a pasear a su simpática mascota; sin embargo, no pudo entrar al parque, debido a que había sido cerrado para evitar la propagación del coronavirus. Al ver que no podía ingresar, el can comenzó a ladrar desconsoladamente.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 83 millones de reproducciones en Facebook, el hombre trata de consolar a su perro y le explica que no puede entrar. El adorable perro sigue ladrando lastimeramente y se acerca a la reja, solo para ver que es imposible ingresar.

“Está cerrado, estamos en emergencia, no se puede. Lo siento”, se puede escuchar decir al hombre que grabó el video que provocó todo tipo de reacciones en Facebook y otras redes sociales. La mayoría de usuarios se conmovió con el ‘llanto’ del perro.

“Es lo más triste que he visto en mucho tiempo”, “Pobre perro, él no entiende por qué no puede entrar a jugar como siempre”, “Ya falta poco para que pase este problema y todo volverá a la normalidad”, estos son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron en el video viral.

España es actualmente uno de los países más afectados por el coronavirus. Según detalla El Mundo, hasta este viernes 20 de marzo hay más de 20 000 personas infectadas y alrededor de 1000 muertos.