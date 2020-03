Pareja de novios se casa por la ventana de su edificio en plena cuarentena [VIDEO]

View this post on Instagram

Mañana era nuestra boda, un año preparándola y mucho tiempo soñándola. Hoy hemos tomado la decisión más dolorosa de nuestra vida. Con todo preparado y decorado, cocinas, flores y producto ya en el espacio hemos tenido que cancelarla. Hace 15 días empezábamos el montaje muy emocionados sin pensar en ningún momento que esto acabaría de este modo, sin duda el montaje más espectacular que hemos hecho jamás. En las últimas 24 horas más surrealistas de nuestro pequeño mundo no nos hemos podido sentir más arropados, estamos tremendamente agradecidos, en primer lugar con nuestras familias que se han dejado los cuernos por ayudarnos. Con los proveedores y amigos que hemos elegido, que nos han demostrado su apoyo y lealtad a cada momento, llegando a hacer un trabajo impecable. A nuestros amigos, embarcados con nosotros en cada decisión. Todos sabéis lo que cuesta hacer una boda, en tiempo, esfuerzo y dinero. No os vamos a engañar, estamos muy tristes pero mañana Danielo y yo seguimos cumpliendo 11 años uno al lado del otro y lo celebraremos en nuestra casa, con nuestra perra y queriéndonos infinito. Os hemos sentido con nosotros a todos, a los proveedores que participabais en nuestra boda e incluso a los que no, demostrándonos mucho cariño y respeto. Gracias a María y a Lolin por demostrarnos las personas increíbles que son. Estamos muy desbordados pero muy agradecidos, gracias, de corazón ❤️