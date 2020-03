A través de Facebook se ha vuelto viral la historia de Alexandria Miller, una mujer que ganó un pequeño pez dorado en un carnaval —al cual bautizó como ‘Gerald’— y decidió llevarlo a casa, sin imaginar que un tiempo después descubriría que en realidad se trataba un aterrador caníbal. Este curioso hecho no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

La mujer cuenta para el diario Mirror que, luego de adquirir al pequeño animal, lo puso en la pecera que tenía en su hogar junto a otros de su misma especie. Ella creía que el pez no iba a crecer mucho, pero con el paso de los meses se percató que ocupaba gran parte de la caja de vidrio donde habitaba.

Pero su enorme crecimiento no fue todo lo que sorprendió a Alexandria Miller, ya que también se dio cuenta que ‘Gerald’ había devorado a otros peces que vivían junto a él. Ante esta situación la mujer tuvo que aislar al pez dorado y comprarle su propio recipiente, el cual indica que le costó más de 1300 dólares estadounidenses.

"Cuando lo conseguí estaba en una bolsa de plástico y medía menos de dos pulgadas. Simplemente se parecía a un pez dorado normal y pensé que crecían en su entorno, así que esperaba que dejara de crecer”, cuenta Miller para el medio británico.

Además, explica que este tiene un peculiar comportamiento, pues cuando está aburrido o hambriento, salta del agua y le agarra el termómetro dentro de su tanque, el cual golpea contra el cristal hasta que llame por completo la atención. Las fotografías de esta curiosa historia no tardaron en hacerse virales en Facebook, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad usuarios.

Algunos de los comentarios destacados en Facebook fueron: “Qué enorme pez. En una de las fotografías se ve que es más grande que la cabeza de la mujer”, “una vez me pasó lo mismo. Me dijeron que mi pez no iba a crecer y terminó pareciendo un tiburón”, entre otros.