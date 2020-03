Mujer no teme al coronavirus: “Si Dios quiere me va agarrar y si no, no” [VIDEO]

Una peculiar escena se viralizó este martes en Facebook. Una mujer junto a su pequeña hija fueron captadas por la Policía Nacional transitando de lo más normal por la vía pública, esto a pesar de que el país se encuentra en cuarentena. Incluso, la madre que no porta ningún implemento de prevención, se da el gusto de responder de mala gana a varios policías.

El hecho fue captado a través de un video que fue difundido a través de Facebook y rápidamente se hizo viral. En estas imágenes, se observa a la mujer de aproximadamente 30 años que cruza delante de varios policías. Los agentes le indican que debe mantenerse en su vivienda y su respuesta causa asombro. “Eso es una (palabra soez). ¿Qué cosa me va hacer?”, cuestiona la ciudadana.

Ante ello, una policía lamenta la conducta de la madre de familia y le desea que no resulte infectada con el coronavirus. Seguidamente, la madre nuevamente toma la palabra y sorprende aún más con sus argumentos. “¿Qué cosa me va a hacer?, si Dios quiere me va agarrar la enfermedad y si no, no”, sostiene.

El hecho llamó la atención de cientos de usuarios de las redes sociales que criticaron el comportamiento de la mujer. Como se conoce, el coronavirus es una enfermedad muy contagiosa y su proliferación puede causar la muerte en la población vulnerable, tales como adultos mayores o personas que tengan afecciones médicas preexistentes.