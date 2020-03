Reemplazan peluches de máquina de premios por rollos de papel higiénico [VIDEO]

Un joven que vive en Australia se llevó la sorpresa de su vida, luego de ver que alguien había cambiado los peluches de una máquina de premios por rollos de papel higiénico, como puede verse en un video viral publicado en YouTube que ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

ViralHog, el canal de YouTube que publicó el video, reveló que las imágenes fueron grabadas en Victor Harbor, una ciudad ubicada en Australia. El autor recorrió un centro comercial y notó que no había papel higiénico, luego se sorprendió cuando lo vio dentro de máquinas de premios.

“Debido al coronavirus, todas nuestras tiendas en Australia no tienen papel higiénico por culpa de la compra masiva. Alguien en mi ciudad reemplazó los peluches de la máquina de premios con papel higiénico como una broma”, sostuvo el autor del video de YouTube.

‘Toilet paper is the real prize’ (El papel higiénico es el verdadero premio) es el nombre de este peculiar video que ha provocado diferentes reacciones en YouTube y otras redes sociales. A algunos no les pareció graciosa la broma, mientras que otros no pararon de reír por la ocurrencia.

“Esto se está saliendo de control”, “es una broma muy divertida, pero algo cruel”, “el dueño de la máquina se hará millonario”, estos son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube realizaron en este video viral.

El primer ministro Scott Morrison anunció el aislamiento obligatorio durante 14 días para todos los pasajeros que lleguen a Australia desde el extranjero a través de sus aeropuertos. Actualmente hay 249 personas han dado positivo para coronavirus en el país oceánico.