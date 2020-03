A través de Facebook se han vuelto virales unas fotografías que muestran el gracioso aspecto de un pastel de cumpleaños que le hizo una joven a su amiga. La chica decidió darle al postre la forma de Sonic, el famoso erizo azul de los videojuegos, sin imaginar que su creación acabaría provocando la risa de miles de usuarios en redes sociales.

La usuaria de Facebook llamada Sian Knight publicó las imágenes del pastel en un grupo llamado Rate my plate (Puntúa mi plato por su traducción al español). Tal y como lo dice el nombre, las personas de aquella comunidad comenzaron a reaccionar y a lanzar todo tipo de comentarios al ver el curioso diseño.

En las fotografías que se hicieron virales en Facebook, se puede apreciar cómo en el pastel predomina el color azul, característico de Sonic, personaje al que intentó replicar. Además, le colocó unas ‘zapatillas’ rojas y unas líneas negras sobre su cabeza, con lo que intentó imitar su puntiagudo cabello. Sumado a esto, en el cuerpo del postre colocó la frase “Must be an alright pace”.

Algunos de los comentarios más destacados de la publicación que obtuvo miles de likes fueron: “¿Qué es esta monstruosidad?”, “Eso no es Sonic por ninguna parte. Creo que la que hizo el pastel se debe dedicar a otra cosa”, “Morí de risa al verlo. En vez de tener forma de Sonic tiene forma fálica”, entre otros.

Pese a la cantidad de comentarios negativos y burlas que recibió tras mostrar su creación en Facebook, la mujer no se amilanó y se sintió orgullosa de su trabajo. Sian Knight dijo para el diario Mirror: “Cuando le di el pastel me dijo que no había visto nada tan bonito nunca y agradeció el esfuerzo que hice con el trabajo de glaseado”.