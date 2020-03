El peor susto de su vida. Un perro se convirtió en el protagonista principal de un video viral que se compartió en Facebook, luego que fuera víctima de una pesada broma. Unos comerciantes le colocaron unos enormes peluches y este tuvo una inesperada reacción. Este hilarante hecho se volvió tendencia en diferentes redes sociales de países como Estados Unidos, México y España.

Los animales siempre demuestran un amor sincero y protegen a las personas que los ayudan en sus peores momentos. En esta oportunidad, un can callejero parecía cuidar los exteriores de una tienda donde le brindaban alimentos; sin embargo, no imaginó que tendría una mala experiencia que causó furor en Facebook.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, el perro descansaba plácidamente en las afueras del establecimiento, mientras los transeúntes evitaban molestarlo y realizaban sus compras con normalidad.

De pronto, unos jóvenes colocaron unos gigantescos juguetes en forma de feroces tigres cerca del protagonista del viral de Facebook para poner en marcha una terrible broma. Asimismo, sacaron sus celulares para grabar la divertida escena.

El dueño del local escuchó las indicaciones y salió para realizar un fuerte sonido con sus zapatos con la intención de despertar al can. Este permaneció quieto durante segundos y después corrió atemorizado.

Las curiosas imágenes se divulgaron en una página de animales en Facebook, donde lograron más de 47 000 reproducciones y se volvieron tendencia en cuestión de horas. Entretanto, los usuarios se mostraron a favor y en contra de la pasada broma que realizaron las personas para espantar al perro.

Aquí te dejamos el video original de Facebook:

