A través de Facebook se hizo viral un video que deja ver una divertida escena entre un perro y su dueño. Ambos se han vuelto los protagonistas en redes sociales al practicar juntos una rutina de ejercicios, haciéndose tendencia en diferentes países como España, México y Estados Unidos.

En la publicación de Facebook se observa al perro de raza labrador ayudando a su amo a ponerse en forma. El hecho ocurrió dentro de una vivienda de Estados Unidos. Magnus es el nombre de la mascota. El can, al mismo tiempo, cumple las mismas funciones de un entrenador. Incluso, su dueño le ha creado una cuenta en redes sociales donde ya tiene más de 39 000 seguidores.

Así como los perros han demostrado ser los mejores amigos del hombre, este adorable can llegó más allá y no solo acompaño a su dueño en su entrenamiento, sino que sorprendió a todos con sus habilidades de ‘entrenador’. Los usuarios de Facebook no han parado de dejar tiernas dedicatorias al sabueso, mientras se divierten con las imágenes.

El clip muestra una rutina de variados ejercicios. Primero, se aprecia al hombre haciendo abdominales. En esa rutina, su perro se apoya sobre él para que esto le sirva de peso y así sus músculos trabajen mucho mejor.

Después, se aprecia al can sosteniendo las piernas de su amo mientras este continúa con más series de abdominales. De esta manera, transcurre un minuto de clip, mostrando al sabueso y a su dueño divirtiéndose mientras se ejercitan.

Miles de usuarios no pudieron contener las risas ante el peculiar video, animándose a comentarlo y compartirlo en sus propias redes sociales. Así, la grabación alcanzó, en solo unas horas, más de 15 000 reproducciones.