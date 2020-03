Captan a tierno chihuahua jugando en la nieve y miles quedan cautivados [VIDEO]

Un curioso perro se ha convertido en la sensación de YouTube, pues el tierno chihuahua ha demostrado todas sus habilidades para practicar esquí, además de mostrarse bastante cómodo jugando en la nieve. Las imágenes del cachorro han cautivado a miles de usuarios de redes sociales en varios países como Estados Unidos, México y España.

Son muchos los amigos de cuatro patas que disfrutan al máximo de un día en la nieve. En ella se pueden sentir libres y soltar el estrés que pueden haber cargado. Sin embargo, es importante que sus dueños estén atentos para llevarlos siempre protegidos, debido a las bajas temperaturas a las que están expuestos.

Fue así como lo hizo la dueña de este chihuahua, quien le colocó un colorido traje al animal para que este no sienta frío, además de zapatos especiales para practicar esquí y no lastimar sus patas. Los usuarios de YouTube no pudieron con tanta ternura expuesta y reaccionaron rápidamente ante las imágenes.

Tal como se aprecia en el clip, el pequeño perro está muy feliz de jugar en la nieve, mientras se le ve corriendo de un lado a otro, al mismo tiempo que su dueña lo graba. Las personas que estaban alrededor de la mascota tampoco podían contenerse ante la adorable imagen del animal disfrutando de su paseo.

Mientras tanto, en YouTube, los comentarios no tardaron en propalarse. “Qué adorable bebe´”, “me encanta cómo juega, quiero uno igual”, “no puedo creer lo bien que se pasea en esquí”, fueron algunas apreciaciones que dejaron los internautas ante la adorable escena protagonizada por el chihuahua.