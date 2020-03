Pareja de cachorros se dan efusivas muestras de cariño sin darse cuenta que su dueña los grababa [VIDEO]

No podrás dejar de mirarlos. Un par de adorables perros salchichas ha cautivado las redes sociales de varios países del mundo, a través de un video que los captó en la más amorosa escena. Ellos no dejaban de mostrarse cariñosos sin darse cuenta que estaban siendo grabados. Las imágenes difundidas en YouTube no tardaron en hacerse virales, dejando a más de uno con la boca abierta.

El amor y fidelidad de los perros no solo se refleja en la que nos brindan a los seres humanos, sino también entre ellos mismos. Así lo demostró esta pareja de cautivadores cachorros que no tuvo reparos en demostrarse todo el amor que se tienen, a través de tiernos mimos.

Miles de usuarios no pudieron contenerse ante el romántico momento que protagonizaron los canes, quienes por largos minutos estuvieron dándose efusivas muestras de amor. En pocos instantes el clip ya se había convertido en tendencia.

En el video subido a YouTube se los aprecia bastante cariñosos, mientras su dueña los graba. Al parecer, en medio de la efusividad de sus besos y abrazos, algo los sorprendió, por lo que fijaron su mirada frente de ellos. Pero luego de unos segundos en los que se quedaron quietos, el incidente no logró distraerlos del momento que estaban viviendo.

Fueron más de 60 segundos en los que estos sabuesos no se separan uno del otro y, por el contrario, aprovechan el tiempo para demostrarse cuánto se quieren.

Las reacciones entre los internautas no se hicieron esperar y, en cuestión de horas, el video logró alcanzar más de 126 000 reproducciones. Asimismo, fue compartido en diversas redes sociales, logrando posicionarse en la lista de videos virales de YouTube en países de diferentes partes del mundo.