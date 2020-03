Realmente conmovedor. El rescate de un perro callejero ha entristecido a miles de usuarios de Facebook y otras redes sociales, debido a las deplorables condiciones en que el pequeño animal fue hallado por una mujer de Estados Unidos. Ella encontró al cachorro con heridas graves en todo su cuerpo producto de la sarna, escena que la llevó a la tomar la decisión de adoptar al can.

Por medio de la página The Dodo de Facebook, la mujer de Estados Unidos compartió la conmovedora historia del perro que fue abandonado con sarna.

Tal como se puede observar en los primeros segundos del video viral, el cachorro tenía el cuerpo cubierto de heridas y los ojos legañosos. La estadounidense, al verlo en estas condiciones, decidió llevarlo a su casa para salvarle la vida. Ahora, ella publica estas imágenes en las redes sociales para generar conciencia en las personas.

“Los animales no merecen una vida tan dura. Si quieres, pero no puedes cuidar de una mascota, es mejor que no la tengas, mucho menos que lo abandones”, se lee en la descripción que hizo la autora del video, que se ha vuelto tendencia en Facebook y YouTube.

Usuarios de países como México, Estados Unidos y España se conmovieron tras ver el antes y después del indefenso perro que tuvo que andar por las calles infestado en sarna. Aquí te compartimos algunos comentarios de los internautas, luego de apreciar el video viral de Facebook.

“¡El perrito hizo un trabajo fantástico y se mantiene fuerte!”, “él es el bebé más lindo”, “me encantó ver este hermoso final. Me alegra mucho saber que todavía hay gente muy noble”, son algunas de las reacciones que tuvieron los usuarios de Facebook.