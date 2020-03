Mediante Facebook se ha hecho viral la historia de Andy Wilkinson, un hombre de 56 años, con 7 nietos, pero que por su aspecto físico muchos creen que tiene alrededor de 30. Su rostro sin arrugas y su tonificado cuerpo es lo que lo hace ver mucho más joven de lo que realmente es. Este curioso hecho no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

En una entrevista para el diario británico Daily Mail, Wilkinson indicó que no hay ninguna clase de secreto de la eterna juventud, pero sí para verse más joven y en forma. Él es entrenador personal, por lo que dedica mucho tiempo a cuidar su cuerpo y trabajar en él.

Andy reveló que un estilo de vida sin ninguna clase de estrés y una alimentación saludable son los principales responsables de su figura. Sumado a esto, contó que duerme en una habitación completamente oscura para poder conciliar un sueño profundo y descansar las horas necesarias. También indicó que hace deporte no más de tres veces por semana y reduce lo carbohidratos según va aumentado su edad.

Wilkinson revela que la mayoría de personas que no lo conocen creen que tiene alrededor de 30 años. Cuando está de vacacionesm las personas le preguntan por sus abdominales, se le acercan mujeres que no pasan los 30 e, incluso, algunas lo han confundido con el novio de su hija.

“Si estoy de vacaciones, la gente me pregunta por mis abdominales, se me acercan mujeres de unos treinta y me han confundido con el novio de mi hija, en lugar de adivinar que soy su padre. A mis amigos les hace mucha gracia ver cómo la gente se sorprende cuando se enteran que en realidad soy abuelo y tengo siete nietos", cuenta para el mismo medio.

Tras ganar tal popularidad en Facebook y otras redes sociales, miles de usuarios le han escrito para pedirle consejos sobre cómo mejorar su aspecto y lucir similar al de él. Por este motivo, Andy Wilkinson decidió dedicarse a ayudar a los demás, recomendándoles seguir una vida sana, entrenando tres veces a la semana como máximo, descansando como es debido y comiendo saludable en pequeñas porciones.