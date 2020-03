A través de Facebook, se ha vuelto viral la historia de Jonathan, un pequeño niño que recorre las calles de su ciudad con el propósito de encontrar a ‘Ryder’, su perro perdido. Una fotografía en la que se ve al menor llorando desconsoladamente, mientras sostiene un cartel con la foto de su mascota y un mensaje de “se busca”, se ha hecho tendencia y ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Una publicación hecha originalmente en Twitter provocó que este hecho se hiciera viral en todo el mundo. En el post colocan una imagen del niño y otra del can. Además, detallan que este se perdió el 2 de marzo en la colonia Los Maguayes, en San Luis Potosí, México.

En una entrevista con el medio local El Universal San Luis Potosí, la tía de Jonathan contó que ‘Ryder’ llegó con apenas dos semanas de nacido a la vida del niño y desde ese momento se volvieron inseparables. También reveló que cuando alguien le dice al menor que le conseguirán otro perro, él contesta que solo quiere al suyo de vuelta.

Según relata la mujer, la familia aún mantiene la esperanza de encontrar al can, por lo que salen a repartir volantes todas las tardes. Sumado a esto, dijo que habían recibido gran cantidad de llamadas de personas que decían haberlo visto, pero ninguno resultó ser ‘Ryder’.

Luego de que esta conmovedora historia se hiciera viral a través de Facebook, y otras redes sociales, miles de usuarios han tenido todo tipo de reacciones al respecto. La mayoría de ellos ha escrito toda clase de palabras de aliento para el niño y su familia, mientras algunos otros incluso se han animado a ofrecerle ayuda.

Algunos de los comentarios destacados del hecho que se hizo tendencia en Facebook fueron: “Espero que el niño pueda encontrar a su perro. No me imagino perder a mi mejor amigo”, “se me ha hecho un nudo en la garganta al ver las fotos. Hay que ayudarlos a que se reencuentren”, entre otros.