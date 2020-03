Mujer que aprendía a patinar sobre hielo se atraviesa en el camino de una pareja y pasa bochornoso momento [VIDEO]

Una mujer fue la protagonista de un video viral de Facebook, que ha provocado las carcajadas de miles de usuarios. El clip revela cómo una chica se deslizaba por una pista de hielo mientras aprendía a patinar, pero al distraerse, se interpuso en el camino de una pareja de jóvenes y pasó un bochornoso momento. El clip se volvió tendencia rápidamente en las redes sociales, alcanzando a usuarios en México, España y Estados Unidos.

Aprender a patinar sobre hielo puede ser muy complicado al principio, pero con el tiempo uno se acostumbra y lo logra dominar.

Una mujer, quien recién aprendía a patinar, pudo mejorar su técnica tras varios intentos y finalmente pudo lograrlo, sin embargo, el distraerse le provocó ser el blanco de las burlas en redes sociales.

En el clip de Facebook se observa cómo la joven, entusiasmada porque aprendió a patinar, ve hacia la cámara que sostiene su amiga fuera de la pista.

De repente, intenta girar sin percatarse que había una pareja que patinaban tranquilamente de la mano.

La muchacha no pudo evitarlos y en un intento desesperado, abrazó al hombre para no caerse. Esto provocó que el sujeto no pueda sostener a su pareja, quien tropezó en la pista.

La amiga de la protagonista del video de Facebook, se rió a carcajadas al ver la escena y compartió el clip en sus redes, donde las imágenes se volvieron virales.