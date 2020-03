A través de Facebook se ha vuelto viral la conmovedora historia de un niño, quien decidió dejar a su perro Simón en un refugio para animales, junto a una carta en la que revela que había tomado aquella decisión porque no soporta más ver cómo su padre maltrata a la mascota. Las imágenes del hecho se hicieron tendencia rápidamente en redes sociales.

La historia fue revelada en Facebook por la página oficial del Albergue Pergatuzoo, lugar donde acogen a animales desamparados y que se encuentra en México. En su publicación colocaron un par de fotografías del pequeño can, además de la carta que había escrito el menor.

“Te dejo a Simón, es mi perro y no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vuelvo por él”, dice la misiva escrita por el niño.

Tras recibir al animal y leer esta desoladora carta, un representante del albergue decidió compartir la historia en Facebook. En la publicación aclaran que el único fin de hacer viral este hecho es encontrar al niño y poder hablar con él y su familia. Además, indicaron que el perro no se encuentra en adopción y no busca ningún hogar temporal.

Después de conocer esta historia, gran cantidad de usuarios tuvieron todo tipo de reacciones al respecto. La mayoría de ellos no paraba de elogiar al niño por su enorme corazón, mientras otros criticaban duramente a su padre.

Algunos de los comentarios destacados de la publicación de Facebook fueron: “Ojalá que el niño pronto pueda ir a ver a Simón. Los dos deben de estar muy tristes”, “espero que el niño no sufra de la misma violencia. Espero lo puedan encontrar”, “ese sí es amor del bueno. Simón te estará esperando corazón y no te preocupes, seguramente llegará un angelito a su vida que lo cuide y quiera mucho mientras tú creces”, entre otros.