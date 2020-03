Mujer pone a ‘dieta’ a su perra y esta la rechaza con cautivador gesto [VIDEO]

Un peculiar video viral subido a YouTube se ha apoderado de las miradas de miles de usuarios de redes sociales, al mostrar la hilarante reacción de un perro al enterarse que estaba ‘a dieta’, por lo que no podría comer la comida que su dueña solía darle. Las imágenes rápidamente se hicieron tendencia, causando las risas de los internautas.

Zoe es el nombre de la mascota que no soportó que su dueña no le dé la comida que ella quería. En el video colgado en YouTube se muestra a la mujer haciéndole entender a la perra que debía llevar otro régimen alimenticio, ya que no podría comer las antiguas galletas a las que estaba acostumbrada.

El comportamiento de Zoe fue tal, que su ama decidió grabar el momento y compartirlo en redes sociales. Además, en las imágenes se puede ver el rostro de tristeza en el animal, tratando de convencer a su dueña, entre llantos, que no le cambie el tipo de comida que, al parecer, se había vuelto su favorita. Las adorables imágenes de la mascota hicieron que el video se convierta en tendencia.

A las pocas horas de haber publicado el video, este no paró de llenarse de comentarios y reacciones de los usuarios que quedaron atónitos ante los gestos de Zoe. “No podría mantenerme fuerte con esa cara mirándome”, “mira esos ojos adorables, ¿cómo podrías ignorarla?”, “eres hermosa Zoey”, son solo algunas de las conmovedoras dedicatorias que dejaron los internautas en el video de YouTube.

Gracias a la ternura de la perra, el video alcanzó en un día más de 10 000 reproducciones y otros miles de reacciones y comentarios por parte de curiosos usuarios que no fueron ajenos a las súplicas de Zoe.