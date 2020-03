Una joven intenta ejercitarse, pero su perro la interrumpe con tiernas muestras de cariño [VIDEO]

Una joven intentaba grabar en video su rutina de ejercicios, pero fue tiernamente interrumpida por su perro, quien no la dejaba entrenar porque quería ser mimado. El video viral fue subido a Facebook y las reacciones no se hicieron esperar entre miles de usuarios de las redes sociales.

Las divertidas imágenes fueron captadas mientras una mujer estaba dispuesta a subir un video en donde se vea el entrenamiento que ella realiza todos los días y con esto incentivar a más personas a ejercitarse. Sin embargo, no imaginó que su mascota sería la responsable del inesperado giro que dio el clip.

El can ingresó a la escena en pleno entrenamiento de su dueña y no paraba de pedirle mimos. En un principio, la mujer se mostraba asombrada por la intromisión de su perro, pero luego se pudo ver las risas que le provoca el adorable pedido al que tenía que ceder de alguna u otra manera.

Y pese a que se fue interrumpida por su perro, la joven no dejaba de practicar su rutina diaria al mismo tiempo de acariciar a su engreído, convirtiendo la intervención del can en una divertida escena entre ambos que no dudó en colgar en su cuenta de Facebook. En pocas horas alcanzó cientos de reacciones de internautas.

Todos quedaron maravillados con la mascota y al mismo tiempo no paraban de reír por la tierna travesura que impidió a su dueña lograr su objetivo.

“Extraordinario, necesitaba mimos justo en ese momento. ¡Hay que darle gusto!”, “hermosa escena, los dos se brindan cariño”, “ellos nos enseñan a llenarnos de paciencia y tolerancia”, son algunos de los comentarios que recibió el video que se hizo viral en Facebook.

La publicación de Facebook registró en un día más de 17 000 reproducciones y algunos internautas se animaron a pedirle a la mujer que cuelgue más videos junto a su mascota, que se ha robado el corazón de los usuarios.

