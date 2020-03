Colocan pedazo de carnada dentro de un hoyo y extraño pez emerge del interior [VIDEO]

Impactante. A través de Facebook y otras redes sociales se compartió un clip que ha desconcertado a miles de usuarios de diversas partes del mundo. Un joven tailandés atrapó a una extraña criatura que estaba camuflada en el interior de un orificio. ¿De qué se trata? Sigue leyendo la nota para conocer todos los detalles del video que se ha vuelto trending topic.

Tal como se puede observar en los primeros minutos del video viral de Facebook, el pescador colocó un pedazo de carnada cerca del extraño hoyo de barro. Luego de unos segundos apareció un misterioso pez.

Este tipo de pesca se han visto con mayor frecuencia entre los residentes de Tailandia. Sin embargo, usuarios de México, Estados Unidos, España y de otros países más han imitado esta estrategia para capturar a los animales vertebrados.

El autor del video logró captar la atención del extraño animal que se ocultaba dentro de un hueco. Hasta el momento, ningún usuario de Facebook ha revelado el tipo de pez que aparece en la filmación.

Asimismo, los internautas han compartido sus comentarios, mencionando que el pez no es real. “Empujan al pez a través de movimientos no reales”, “esto es fake”, “el animal está cubierto en lodo, no lo creo cierto”, se lee en Facebook.

Si quieres ver al animal que emergió de un hoyo, te invitamos a revisar nuestra galería de fotos. Recuerda que, para ver las imágenes, lo único que debes hacer es deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.