Miles de usuarios en Facebook han quedado cautivados con un video viral que da muestra de una adorable escena. Se trata de un perro callejero que no tuvo mejor idea que ‘tomar sol’ en medio de las calles de Santiago, en Chile. El animal disfrutaba de un descanso en medio de los transeúntes, quienes no dudaron en sacar sus teléfonos para grabar el peculiar momento. Dichas imágenes no tardaron en volverse tendencia en redes sociales de países como Estados Unidos, España y México.

Una usuaria de Facebook identificada como Paola Dragnic publicó unas fotografías y un video en su red social, donde se ve al can teniendo una siesta bastante placentera. “Disfrutó del atardecer en la mitad de una vereda”, es el texto que acompaña la publicación de la joven, la cual alcanzó en pocas horas miles de reacciones en diversas redes sociales.

En el clip se puede observar cómo las personas que pasean por las calles de la ciudad se quedan cautivadas con la manera en que el sabueso disfruta su momento de relajo. Inmediatamente, todos comenzaron a registrar imágenes del can.

“La gente no sabía si estaba muerto. Al acercarse, él movía la cola. Este perro es perfectamente feliz, a pesar de vivir en la calle”, dijo una usuaria de Facebook, mientras aseguraba que, pese a que el perro tiene bastante tiempo andando por esas calles, nunca había recibido tantos mimos como aquel día.

Tal como se aprecia en la grabación, el can permanece quieto sobre el suelo con las patas hacia arriba. No se mueve por nada, a menos que alguien se acerque y haga que el perro mueva su cola.

La adorable publicación no tardó en hacerse viral y en ella se pueden observar los comentarios más conmovedores por parte de los usuarios. “Qué hermoso cachorro, pero pobre de él que duerma en las calles", “muy lindo, yo quisiera darle mi hogar para dormir”, son solo algunas de las apreciaciones que alcanzaron el video de Facebook.