Madre capta a su bebé en plena travesura utilizando un frasco de yogur para ‘lavar su cabello’ [VIDEO]

Una tierna bebé se ha robado las miradas de miles de usuarios en redes sociales, tras un video viral compartido en Facebook en donde se muestra una divertida travesura que su madre no dejó pasar desapercibida: la niña había derramado yogur sobre su cabello. La madre no dudó en grabar la escena y rápidamente los usuarios reaccionaron ante las imágenes que no tardaron en hacerse tendencia en varios países como Estados Unidos, España y México.

La pequeña se encontraba en su silla de comer y tenía un frasco de yogur que su mamá le había dejado para beber; sin embargo, la traviesa menor no tuvo mejor idea que untárselo sobre su cabello, además de ensuciarse las manos y parte de su rostro, tal como se ve en el clip subido a Facebook.

Al llegar su mamá hasta la mesa, grande fue su sorpresa con el desastre causado y se animó a capturar el momento. “¿Estás lavando tu cabello con yogur?”, le pregunta la mujer, mientras la pequeña solo atina a reírse. Las imágenes fueron subidas en Facebook por la mamá, quien se tomó la travesura de su hija con muy buen humor.

Rápidamente el video comenzó a tener las más tiernas reacciones y comentarios de los usuarios, quienes resaltaban lo adorable que se veía la niña con todo el producto sobre se cabeza. “Mi hija solía hacer lo mismo cuando era pequeña”, “esta niña es realmente adorable”, “seguro le funcionó muy bien el tratamiento capilar”, son solo algunos de los comentarios que recibió la publicación.

El video de la bebé cuenta con más de 5000 reproducciones en Facebook y ha sido compartido en diferentes redes sociales, donde también causó el asombro de los internautas.