¿Te gusta Saint Seiya? Diferencias entre sus figuras vintage, Myth Cloth y Myth Cloth EX [VIDEO]

Si eres un verdadero fanático de Saint Seiya, el anime creado por Masami Kurumada, debes saber que en YouTube está causando sensación un video que muestra las diferencias que existen entre sus figuras vintage, Myth Cloth y Myth Cloth EX, siendo estas últimas las favoritas de los coleccionistas. ¿Por qué? Te lo contamos.

Aunque Saint Seiya no tiene la misma popularidad que en los años noventa, todavía tiene muchos fans que desean una continuación oficial. Actualmente, el manga secuela de la Saga de Hades, nos referimos a Next dimension, se encuentra en stand by, por lo que falta mucho para ver su versión animada.

A diferencia del anime, la venta de figuras de Saint Seiya nunca se ha detenido, ya que desde la década de los noventa, Bandai viene sacando juguetes que son muy codiciados por los coleccionistas. Los primeros fueron los vintage, esos muñecos que parecían unos tanques y que hoy es muy difícil tenerlos en buen estado.

El final de la serie clásica provocó que Bandai deje de sacar más figuras vintage; sin embargo, con el lanzamiento de la Saga de Hades, la empresa de juguetes japonesa volvió a poner sus ojos en Saint Seiya; no obstante, ahora los muñecos tenían mejor acabado y se llamaban ‘Myth Cloth’.

Se tenía pensado que los Myth Cloth solo serían de los 5 caballeros de bronce principales, pero, debido al éxito de ventas, Bandai decidió sacar a todos los personajes de la serie. Los caballeros dorados, dioses guerreros, generales marinos, espectros, dioses, todos tienen su figura de acción.

En vista de que los primeros Myth Cloth no tenían acabados tan buenos, Bandai decidió lanzar una pequeña línea llamada Appendix, que era básicamente el busto de un personaje. Lo que podía hacer un coleccionista era reemplazar parte del cuerpo de su muñeco y ponerle la nueva con mejores detalles.

Los años pasaron y en vista de que Saint Seiya seguía siendo un producto rentable, Bandai sacó una línea que generó polémica al inicio, pero que luego fue bien recibida por los fans, nos referimos a los famosos Myth Cloth EX. ¿En qué consisten?

A diferencia de los clásicos, los Myth Cloth EX son de mayor tamaño, presentan mayor movilidad, ya que tienen más articulaciones, y sus rostros tienen los mejores acabados; es decir, es la versión definitiva, pues no hay necesidad de reemplazar parte de su cuerpo con un Appendix.

Actualmente, las figuras de la línea Myth Cloth EX son las más costosas; sin embargo, hay algunas figuras Myth Cloth y vintage que son tan difícil de conseguir que su precio es extremadamente alto, por lo que solo algunos fanáticos y verdaderos coleccionistas llegan a tenerlas.

Si eres fanático de Saint Seiya y deseas ver las diferencias entre las figuras Vintage, Myth Cloth y Myth Cloth Ex, entonces no dejes de ver los siguientes videos publicados en YouTube. En estos se comparan los diseños de varios personajes de este anime creado por Masami Kurumada.