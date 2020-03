Un adorable perro se ha robado la atención en Facebook luego de compartirse las imágenes del can siendo ‘detenido’ por una mujer policía, pero no por manejar con exceso de velocidad, sino por la ternura que le causó. Al instante de publicadas las fotografías, no tardaron en hacerse virales en diversas redes sociales, sobre todo en países como México, Estados Unidos y España.

Todo ocurrió cuando una oficial patrullaba las calles de Australia y no pudo evitar detenerse ante tan dulce escena. Rápidamente bajó de su auto y se acercó hasta el vehículo de juguete que estaba ‘conduciendo’ el pequeño can.

Buddy es el nombre del sabueso conductor que fue detenido, quien además presenta problemas de sordera y ceguera. Su dueño le había conseguido el vehículo de juguete para que pueda disfrutar del aire fresco.

Cuando la policía detuvo al perro, era el dueño quien controlaba el auto mediante un control remoto. Él no dudó en fotografiar el curioso momento para compartirlo en redes sociales. “Atrapado manejando bajo influencia de la ternura”, es el texto que acompaña el post del pequeño animal.

Al respecto, no se hicieron esperar las reacciones de los usuarios, quienes además comentaron lo cautivadoras que eras las fotografías del perro, quien parecía estar bastante tranquilo a pesar de tener a la Policía rodeándolo.

Este cachorro ha demostrado que, a pesar de las dificultades que posee para ver y escuchar, no se detiene ante la diversión junto a su dueño, sobre todo ahora que cuenta con su propio vehículo, tal como se deja ver en Facebook.

La publicación se hizo viral en minutos y ya cuenta con más de 3000 ‘Me gusta’ y otros tantos miles de comentarios alentadores para el pequeño perro y su cuidador.