Un video compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha desatado la risa de miles de usuarios, pues muestra el curioso truco que utilizó un joven peruano, luego de que se negaran a tomarle una foto para renovar su pasaporte por tener un polo blanco. Este curioso hecho se hizo tendencia rápidamente en diversas redes sociales.

Este hilarante clip fue compartido en Facebook por el usuario Mauricio Obando Sagástegui, quien es protagonista del mismo. Él cuenta brevemente un extraño método que tuvo que utilizar para poder obtener una foto que pueda ir en su nuevo pasaporte.

En los primeros segundos del video se puede escuchar al muchacho contando que se encuentra afuera de las oficinas de migraciones. Explica que ya había sacado el ticket, pagado los gastos y esperado para que le renueven el pasaporte; sin embargo, al llegar el momento en que le debían tomar la fotografía, le dijeron que no podía salir con un polo blanco, como el que estaba vistiendo.

Según el relato de Obando, les consultó a las personas que estaban en el lugar si alguien le podía prestar una prenda de vestir para la fotografía, pero todos se negaron. Ante esto, no tuvo mejor idea que ir a una tienda, comprar una bolsa negra, hacerle un hoyo y ponérsela encima.

Mira el video viral de Facebook

Con la bolsa sobre él, acude hasta el lugar donde está la fotógrafa y le dice que ya está listo para que le tomen la instantánea. En los instantes finales del clip que se volvió viral en Facebook se aprecia la fotografía en el pasaporte.

Al ver este video, miles de usuarios rieron a carcajadas, y tuvieron todo tipo y comentarios al respecto. Algunos de los más destacados fueron: “Te felicito, creo que yo no podría haber encontrado mejor solución”, “no dominas el mundo porque no quieres”, “morí de risa, pero no puedo negar que fue algo muy ingenioso”, entre otros.