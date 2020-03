Perro finge estar dormido para impedir que su dueño termine de limpiar su casa [VIDEO]

Un curioso video de Facebook ha generado risas en miles de usuarios, puesto que en dichas imágenes se reveló la peculiar reacción que tuvo un perro al ver que su dueño quería limpiar su hogar. Y es que el animal no quería dejar trabajar a su amo y se hizo el dormido para evitar que este lo mueva o pida que lo ‘ayude’.

La peculiar reacción del travieso perro se ha vuelto viral en Facebook y ha despertado ternura en miles de usuarios. ¿Qué hizo exactamente el can para hacer que su dueño no pueda avanzar en sus quehaceres? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

En las imágenes compartidas en el portal de Facebook llamado ‘RecreoViral’ se puede ver el momento exacto en que este travieso animal finge estar dormido y no se mueve del lugar que su dueño quiere barrer y limpiar.

Si bien el dueño del animal se atrevió a levantarle las patas al animal para así poder avanzar un poco, este no se movió de su lugar. El curioso hecho generó todo tipo de burlas en Facebook, red social en la que el can ha sido bautizado como el ‘perro perezoso’.

Si te fijas bien en este video de Facebook, podrás ver que el animal estuvo despierto en todo momento y no se movió a pesar de que su dueño debía limpiar esta parte de su casa. Finalmente, el hombre no pudo hacerlo bien debido a que el travieso can se puso en el camino.

¿No lo puedes creer? Revisa nuestra galería para ver que veas que más pasó en esta peculiar escena que fue compartida en redes sociales. Dicho video ha causado sensación y actualmente cuenta con más de 493 000 reproducciones y miles de comentarios.