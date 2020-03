En Facebook fue compartido un video viral que revela la gran emoción que se vivió durante una ceremonia de graduación. Un alumno de la Universidad César Vallejo decidió proponerle matrimonio a su pareja ante la atenta mirada de miles de asistentes.

El recién egresado de la carrera de enfermería, Máximo Miguel Quesada Arias, fue el protagonista de un emotivo momento cuando sorprendió a su novia Luz Samora.

Quesada aseguró haber pensado el hecho hace mucho tiempo e invitó a Samora al escenario.

Mientras los presentes gritaban de emoción, el hombre se arrodilló y le pidió que se case con él tras diez años de relación.

La pedida de mano causó la alegría de los amigos de la pareja quienes no dejaron de aplaudir el emocionante hecho.

“No me lo esperaba, me sorprendí, no sabía qué decir, para mi esto es muy emocionante, me siento feliz, yo creí que iba a dar unas palabras en agradecimiento a la universidad”, dijo la flamante novia.

Miles de usuarios de Facebook reaccionaron al ver el video y dejaron emotivos comentarios para la pareja.