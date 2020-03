Te robará el corazón. Un tierno video compartido en YouTube se hizo viral al mostrar la curiosa reacción de un perro para hacer que su dueño no salga de casa. El can hizo lo impensado para lograr su cometido, mientras su amo decidió grabar el tierno momento y compartirlo en redes sociales, donde no tardó en hacerse tendencia.

El amor y fidelidad que son capaces de demostrar los perros es indescriptible, y es así como lo demostró un amoroso can que no dejaba ir a su dueño. El tierno animal no soltaba las piernas de su cuidador, quien se preparaba para salir de casa. Las imágenes rápidamente se hicieron tendencia en redes sociales y despertaron las más emotivas reacciones.

Tal como se observa en el video subido a YouTube, a pesar que el hombre hace el intento por avanzar, su perro pone las patas alrededor de una de sus piernas con la finalidad de hacer que no se vaya.

Viendo que la mascota lo hiciera en repetidas ocasiones, el hombre decidió coger su teléfono y grabar el curioso momento. A los pocos minutos de publicado el video, ya se había hecho viral y comenzaron a llover los comentarios de los usuarios, quienes quedaron sumamente conmovidos con la escena.

Según lo muestra YouTube, a pesar que el dueño de la mascota continúa avanzando en su camino, el can no deja de soltarlo y arrastrarse junto a él. Miles de usuarios de redes sociales no pudieron contener la emoción e hicieron cientos de comentarios halagadores para la mascota.

Aunque finalmente no sabemos si el can logró impedir que su dueño salga de casa, queda claro el amor incondicional del adorable sabueso hacia su dueño.