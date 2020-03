Para no creer. Una gran sorpresa se llevaron miles en Facebook, especialmente aquellos que son fanáticos de Saint Seiya, luego de ver un video viral que muestra el momento exacto en que un hombre llega a la fiesta de su hijo disfrazado de Saga de Géminis. El increíble gesto del padre asombró a infinidad de cibernautas en México, España y Estados Unidos que son seguidores de 'Caballeros del Zodiaco’, el anime creado por el mangaka japonés Masami Kurumada.

Aldo Rodrigo Suaznabar Vásquez, como se llama el protagonista del video viral del momento en Facebook, es natural de la ciudad de Quillacollo, en Cochabamba, Bolivia. Él, al igual que miles de personas, es seguidor del anime creado por Masami Kurumada que nos narra la historia de Seiya y sus amigos, quienes enfrentan a todo tipo de villanos (en su mayoría dioses) que desean conquistar el mundo.

Aunque la popularidad de Saint Seiya no es tan grande como lo fue en la década de los noventa, lo cierto es que hay muchos niños que son fanáticos de esta serie. Uno de estos pequeños es ‘Matías’, hijo de Suaznabar Vásquez, quien deseaba tener una fiesta de cumpleaños temática de ‘Caballeros del Zodiaco’.

El padre hizo lo posible por cumplir el deseo a su hijo. Sin embargo, no lo hizo de la forma tradicional, que hubiera sido decorar el lugar con imágenes de Saint Seiya, sino llegando al cumpleaños disfrazado de Saga de Géminis, uno de los caballeros dorados más poderosos que fue el primer villano a vencer en la serie.

Como podrás apreciar en el video, que tiene miles de reproducciones en Facebook, Aldo Rodrigo Suaznabar llega a la fiesta de su hijo cargando el pastel de cumpleaños. Al verlo, el pequeño se emocionó, ya que su padre estaba vistiendo la armadura de oro de Géminis.

Luego de un emotivo abrazo, ambos se fotografiaron juntos. Incluso, el pequeño utilizó el casco de Géminis que portaba su padre. Las imágenes provocaron todo tipo de comentarios en Facebook. La mayoría de personas felicitaban a Suaznabar Vásquez por la gran sorpresa que le dio a su hijo.

“¿No quieres ir a mi fiesta de cumpleaños?", “Qué mejor regalo que ver a tu padre como uno de tus personajes favoritos”, “Es un verdadero caballero”, esos fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron en este video viral que está causando sensación en las redes sociales.

Fans de Saint Seiya en Brasil hacen curioso desfile disfrazados de sus personajes favoritos

En Facebook está causando sensación un video viral que muestra a un grupo de personas, desde hombres, mujeres y niños, haciendo un desfile en Brasil disfrazados de los personajes de Saint Seiya, el anime creado por el mangaka japonés Masami Kurumada. Las imágenes de estos fans de los ‘Caballeros del Zodiaco’ se volvieron tendencia en las redes sociales y miles de usuarios en México, España y Estados Unidos compartieron el clip.

Grupo Athena No Seintos, la página que publicó este video en Facebook, no brindó muchos detalles sobre el clip, solo que fue grabado en las calles de Brasil; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se viralizaran en redes sociales y dejaran sin palabras a miles de cibernautas.