Travieso perro no aguanta el sueño y se queda dormido de pie [VIDEO]

Cientos de usuarios de Facebook quedaron enternecidos con las curiosas imágenes de un perro que no pudo controlar el sueño y se quedó dormido estando de pie. Las imágenes no tardaron en hacerse viral en redes sociales y rápidamente los usuarios reaccionaron ante el peculiar acto del can.

El dueño de la mascota no dudó en registrar el adorable momento y compartirlo en Facebook. En él se muestra cómo su perro poco a poco va cerrando los ojos y recuesta su cabeza sobre una silla de la casa. A pesar de poder echarse sobre el suelo, el animal prefirió conciliar el sueño sin moverse de su sitio.

Pero el motivo por el que la mascota terminó durmiendo sobre sus patas, resultó del ‘castigo’ por una travesura que el can había cometido. El perro se había subido a dormir en el sofá, a pesar de que el dueño se lo prohibió por temor a que pueda arruinarlo.

Fue entonces que lo bajaron del sillón para que duerma en otro lado. Sin embargo, el travieso animal prefirió quedarse de pie para observar cómo su dueño jugaba videojuegos junto a su hijo.

Fue así como no aguantó más el sueño y se quedó dormido de pie apoyado en una silla. Al percatarse de la escena, el hombre no dudó en registrar este peculiar momento y subirlo a Facebook. De inmediato, las imágenes pasaron a ser tendencia en diversas redes sociales.

Las imágenes concluyen con el sabueso despertando abruptamente tras casi caer al suelo vencido por el sueño. Los usuarios de Facebook llenaron de comentarios la publicación del dueño del can, mientras él reía por la curiosa actitud de su mascota.