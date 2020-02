Vecinos le hacen polémico reclamo a joven peruano porque su felpudo es “muy llamativo” [FOTOS]

En Twitter se ha vuelto viral una publicación en la que un joven peruano cuenta que sus vecinos le hicieron un insólito reclamo por tener un felpudo “muy llamativo” en la puerta de su casa. Tras hacer público esto, miles de usuarios quedaron completamente indignados, pues consideraron que el hecho era algo completamente absurdo.

El usuario Víctor Molina fue el protagonista de esta curiosa historia. Compartió en su cuenta de Twitter la queja de las personas que viven en su mismo edificio en Miraflores. “No puedo creer esto. Los vecinos están escribiéndome para reclamarme porque no les gusta mi felpudo en tanto les resulta ‘muy llamativo’”, escribió.

Junto a este pequeño texto adjuntó varias fotografías. Dos de ellas mostraban a dicho objeto en la entrada de su casa, el cual tiene la forma de la mitad de una flor de color fucsia. En otra de las imágenes se puede apreciar un mensaje por correo electrónico que le envió la administración del lugar.

En este mensaje se podía leer lo siguiente: “Buenos días, disculpa la molestia con estos temas, pero se ha reportado que estás utilizando un felpudo en la puerta de ingreso a tu depa que no es muy estándar y es muy llamativo y no cuadra con los de otros departamentos y me han solicitado que te sugiera cambiarlo por uno más sobrio. Muchas gracias por tu colaboración y comprensión”.

No puedo creer esto. Los vecinos están escribiéndome para reclamarme porque no les gusta mi felpudo en tanto les resulta "muy llamativo" 😮 #Miraflores pic.twitter.com/LFScF9zYQJ — Víctor Molina (@vmolinav) February 26, 2020

Tras leer esto, miles de usuarios de Twitter no pudieron guardar su malestar y le dieron ideas al joven sobre cómo debería responder ese mensaje. Algunos otros, incluso le recomendaron que ponga un felpudo realmente llamativo o con algunas frases ofensivas como “Lárgate”, “Llama llama, total no te pienso abrir”, entre otras.

Tus vecinos merecen mejores felpudos, te dejo 3 bellas opciones para decorar tu entrada, y que tu mensaje llegue con claridad. pic.twitter.com/AmWEQVU9Da — Condesa Forsyght (@MalvinaForsyght) February 26, 2020