Perrito irrumpe en comisaría y da ‘aviso’ de su propia pérdida [FOTOS]

Tierno can. Mediante la popular plataforma de Facebook se dio a conocer una serie de fotografías virales que han conmovido a miles de usuarios en múltiples redes sociales. Las instantáneas muestran el instante en que un can ingresa a un precinto policial en Estados Unidos para dar aviso de su desaparición.

Encargados en la comisaria dieron a conocer el caso mediante su perfil de Facebook, sin imaginar que se volvería viral en cuestión de días. Las imágenes se volvieron tendencia en países como Estados Unidos, México y Australia. ¿Ya las viste? Aquí las compartimos contigo.

Según lo que se detalla en la publicación compartida en el perfil personal de la comisaría, el can llegó al precinto por su propia cuenta y se paró en el escritorio principal. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de Febrero en Texas, Estados Unidos.

Chico, el can, jugó con los policías durante un par de horas, mientras que trataban de ubicar a control animal para que busquen a su familia. El perro tenía collar, pero la placa no estaba, por lo que asumen que se habría caído en algún momento.

El sargento Rusty Martin manifestó que estaban jugando con Chico y una pelota de tenis; sin embargo, horas después salió del precinto y no volvió. Según la publicación de Facebook, el can retornó a casa con su familia. Aquí te compartimos las instantáneas, y no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para saber más.