Mujer sorprende a su novio en plena fiesta y le pide matrimonio frente a todos [VIDEO]

Un video publicado en YouTube está causando sensación en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que una mujer sorprende a su novio, a quien había llevado a una fiesta, y le pide matrimonio frente a todos. Las imágenes, que fueron grabadas en México, se volvieron tendencia en otros países, ya que miles de usuarios no dudaron en compartirlas.

El material audiovisual, que tiene más de 56 000 reproducciones en YouTube y Facebook, fue grabado en un ‘sonidero’ realizado en la Ciudad de México. A dicho evento fue la joven en compañía de su pareja, quien no sospechaba las verdaderas intenciones de su enamorada.

Los llamados ‘sonideros’ son bailes públicos callejeros muy populares en México, donde se estila escuchar cumbia, corridos, bachata, entre otros géneros musicales. Esta fiesta popular fue la elegida por la joven para pedirle a su novio que se convierta en su esposo.

Como podrás apreciar en el video, la joven subió al escenario con unas flores amarillas e incluso se arrodilló ante su pareja, que no dudó en aceptar la propuesta de la mujer. Ambos se dieron un fuerte abrazo y un beso, lo que provocó una algarabía total en el sonidero.

Las imágenes publicadas en YouTube han provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales, la mayoría de ellas felicita a la joven por romper los estereotipos, ya que se estila que sea el hombre quien pida matrimonio a la mujer.

“Que buen que detalle de la dama, mis respetos”, “Todo bien... pero no me gustó que la dejara hincar [arrodillarse]”, estos son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube hicieron en este video viral que está causando sensación en las redes sociales. No puedes perdértelo.